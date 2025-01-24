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Ужин в четыре руки

Yale, Рождественская улица, 30

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18000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ресторан приглашает на свой третий День рождения. В честь праздника Yale пригласили легендарного Андрея Шмакова — шеф-повар ресторана SAVVA (Novikov Group), бренд-шеф отеля «Метрополь», основатель закусочной «Шмак». Андрей объединится с Дмитрием Дмитриенко и командой Yale, чтобы приготовить особенный ужин в честь трехлетия ресторана. В программе: авторские блюда, особенное винное сопровождение и, конечно, непередаваемая праздничная атмосфера. Гостей ждет Welcome-зона, живая музыка, ведущий в течение всего вечера, фотограф, видеограф. Бронь столиков по телефону.

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