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Ужас Аркхэма. Карточная игра

ТЦ Небо, Большая Покровская улица, 82, 4 этаж, секция А4

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 14+
Игры

Про событие

Это кооперативная Живая Карточная Игра в сеттинге мифов Лавкрафта, в которой 1-2 сыщика (а со вторым набором — 3-4) совместно познакомятся с миром оккультизма, древних богов и тайн, параллельно борясь и с внутренними демонами из своего прошлого. Каждый игрок берет на себя роль одного из сыщиков и собирает собственную колоду, опираясь на способности своего персонажа. В основе игрового процесса находятся взаимосвязанные между собой сценарии, которые задают игре темп и создают художественное повествование. Партии в этой игре безумно атмосферные! Набор сценариев превращается в кампанию. В каждом сценарии сыщики попадают в различные локации и исследуют их в поисках улик, которые необходимы для продвижения расследования и открытия тайн. В процессе игры сыщики сталкиваются с противниками и проклятиями, пытаются преодолеть все невзгоды и победить врагов Мифа. По ходу кампании каждый сыщик получает опыт, что позволяет игроку улучшать способности и получать новые возможности, добавляя более сильные карты в свою колоду. Регистрация обязательна, оплата на месте.

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