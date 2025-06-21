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Ужас Аркхэма
улица Володарского, 40
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
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Про событие
США, конец 1920-ых. Эпоха джаза и бутлегеров. В воздухе уже витает предчувствие Великой Депрессии, но мрачный Аркхэм тяготится совсем иными проблемами. Здесь, над водами Мискатоника, в месте, пропитанном древней ужасающей магией, творятся вещи, недоступные пониманию обывателя. Здесь прячется зло, угрожающее самому существованию человечества. Да и прячется ли? Всё чаще пропадают люди, льется кровь, и череда необъяснимых, противоестественных событий ставит в тупик даже опытных федеральных агентов. Дерзнёшь ли ты расследовать происходящее? Встать на пути сил превыше человеческого разумения? Оказаться последней преградой на пути мифических Древних богов? Стоимость: 300р (https://vk.com/wall-134218543_9993) с репостом и предоплатой/ 400р на месте. Регистрация обязательна. Бесплатные чай-печеньки-конфетки.
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