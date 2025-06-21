ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Ужас Аркхэма

Башня Мага
улица Володарского, 40

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

США, конец 1920-ых. Эпоха джаза и бутлегеров. В воздухе уже витает предчувствие Великой Депрессии, но мрачный Аркхэм тяготится совсем иными проблемами. Здесь, над водами Мискатоника, в месте, пропитанном древней ужасающей магией, творятся вещи, недоступные пониманию обывателя. Здесь прячется зло, угрожающее самому существованию человечества. Да и прячется ли? Всё чаще пропадают люди, льется кровь, и череда необъяснимых, противоестественных событий ставит в тупик даже опытных федеральных агентов. Дерзнёшь ли ты расследовать происходящее? Встать на пути сил превыше человеческого разумения? Оказаться последней преградой на пути мифических Древних богов? Стоимость: 300р (https://vk.com/wall-134218543_9993) с репостом и предоплатой/ 400р на месте. Регистрация обязательна. Бесплатные чай-печеньки-конфетки.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста