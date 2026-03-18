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Устройство Вселенной против здравого смысла

Marins Park Hotel, Советская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2500₽
Возраст 16+

Про событие

Наука открывает и изучает Вселенную за пределами повседневного опыта и поэтому пересекает границы здравого смысла. Современная фундаментальная картина мира основана на понятиях, которые остро противоречат нашим интуитивным представлениям об устройстве вещей, сформированным в «курортных условиях» медленного движения, слабых полей и ограниченного масштаба. Ни строение атома, ни глобальную структуру Вселенной не удалось понять на основе концепций, основанных на привычном опыте. Каким ориентирам на пути познания можно доверять в условиях полной потери наглядности? В каком смысле абстракции, противоречащие здравому смыслу, хоть что-то объясняют? На лекции Алексей Михайлович проиллюстрирует этот комплекс проблем на широком спектре контринтуитивных явлений от квантовой хромодинамики до расширяющейся Вселенной. О лекторе: Алексей Семихатов. Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. П. Н. Лебедева РАН?. Ведущий программы «Вопрос Науки», лауреат Национальной премии «Книга года – 2023» за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

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