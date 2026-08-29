В тени уютного сада старинного Трёхсвятского квартала развернётся действо, посвящённое искусству приготовления варенья. Это не просто кулинарный мастер-класс, а путешествие во времени, где главным проводником выступит постоянная ведущая наших гастрономических программ, Юлия Полякова. Вместе с ней ты не только сваришь ароматное усадебное варенье из садовых ягод, но и приоткроешь дверцу в мир старинных рецептов. Разговор пойдёт о том, как традиция чаепития с вареньем в 19 веке стала одной из основ русского хлебосольства и гостеприимства. Ведущая расскажет о тонкостях и секретах, бережно сохраненных с той далекой поры: выборе ягод и подходящей посуды, о медных тазах, процессе приготовления, методах проверки готовности варенья и о том, как сохранить цвет и форму, не превращая ягоды в кашицу. Ты узнаешь, что процесс варки этого угощения в усадьбах был не просто необходимостью, а чудесным летним ритуалом, наполненным тёплыми беседами и особым отношением к процессу. Вместе с ведущей ты подготовишь ягоды, собственноручно примешь участие в варке варенья, наблюдая за превращением простого сахара и плодов в лакомство с вековой историей. Кульминацией встречи станет совместное чаепитие среди деревьев в тени уютного сада. Каждый сможет оценить результат общих трудов, наслаждаясь чашечкой ароматного чая и свежесваренным усадебным вареньем, вобравшим в себя тепло летнего дня.