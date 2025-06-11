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Универсум

Дирижабль
лестничный марш «Дирижабль» на Б.Покровской 46

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Выставки

Про событие

Новая выставка коллажистки Екатерины Шитовой. Универсум — в философии — совокупность объектов и явлений, рассматриваемая в качестве единой системы, как объективная реальность во времени и пространстве. В общем смысле тождествен термину «Вселенная». Да, все мы люди, но что внутри у каждого из нас: как мы думаем, что чувствуем, что нам дорого? Как может выглядеть та уникальная Вселенная, которая создается из наших мыслей и эмоций? Автор пытается с помощью коллажных техник предложить свое представление об этом: снять если не кармический, то коллажный отпечаток. При этом коллажистка заигрывает с общемировым культурным контекстом — от Древней Греции до голливудских фильмов.

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