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  1. Нижний Новгород
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Ты что, снимаешь?

Капелька, Алексеевская улица, 13Д

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Даёт ли камера особое право фиксировать окружающую жизнь? Где граница между наблюдением и вторжением в личное пространство человека в кадре? Это будет беседа о стрит-фотографии — участники поделятся опытом документальной съемки, порассуждают на тему этики уличной фотографии, покажут свои любимые работы и технику. Участники: • Анна Куликова — фотохудожник, выпускница школы Masters. Избранные выставки: «Русское невероятное», Центр «Зотов» (2025); Research Praxis, галерея «Электрозавод» (2024); «Публичное одиночество», Центр культуры «Рекорд» (2022). • Анастасия Макарычева — фотожурналист. Работы публиковались в National Geographic, «Русском репортере», Republic, «Огоньке», «Российской газете», The Washington Post и других изданиях. • Илья Большаков — документальный фотограф. Сотрудничал с Arzamas, Interior+Design, COS, FUTURO Gallery, National Geographic, The Calvert Journal, 9б Gallery, «Правила жизни» и другими проектами.

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