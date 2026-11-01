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Твоя пауза от дедлайнов: «Унесённые призраками»

Дом мафии, Алексеевская улица, 13

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр легендарного мультфильма Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками» на большом экране, где ты будешь пробовать блюда из фильма и обсуждать его скрытые смыслы. Ты получишь: · просмотр аниме в уютной атмосфере с пледами и приглушённым светом; · дегустацию онигири, суши, яки-имо (сладкого картофеля) и горячего чая; · обсуждение символизма жадности и потребительства (родители-свиньи), потери имени и взросления Тихиро; · разговор о синтоизме, мире духов и гармонии с природой; · новые знакомства и тёплые впечатления.

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