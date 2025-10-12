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  1. Нижний Новгород
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Турнир по игре в Ецци

Эмиграция
Почтовый съезд, 3

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

При игре используют 5 игровых костей (кубиков). Цель игры: получить такое количество цифровых комбинаций, какое количество комбинаций содержится в протоколе игры. Тот игрок, который получит наибольшее количество очков в тот момент, когда результаты всех игроков занесены в протокол игры, становится победителем. Во время каждого хода игрок имеет право сделать 3 броска. Не обязательно все 3 броска делать сразу. Какие кости бросить еще раз, игрок выбирает сам. Правила: классические, барные, на этот раз без сюрпризов. Призовой фонд: депозиты на еду и напитки в баре / 2000р за первое место, 1000р за второе и «набор Бристоль» за третье. Регистрация участников: с 17:00 Начало турнира: 18:00

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