При игре используют 5 игровых костей (кубиков). Цель игры: получить такое количество цифровых комбинаций, какое количество комбинаций содержится в протоколе игры. Тот игрок, который получит наибольшее количество очков в тот момент, когда результаты всех игроков занесены в протокол игры, становится победителем. Во время каждого хода игрок имеет право сделать 3 броска. Не обязательно все 3 броска делать сразу. Какие кости бросить еще раз, игрок выбирает сам. Правила: классические, барные, на этот раз без сюрпризов. Призовой фонд: депозиты на еду и напитки в баре / 2000р за первое место, 1000р за второе и «набор Бристоль» за третье. Регистрация участников: с 17:00 Начало турнира: 18:00