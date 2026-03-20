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Цветочная вечеринка
Кожевенная улица, 1А
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы
Про событие
Цветочная вечеринка в честь весны Найс и Эстетик флауэрс (Estetic Flowers) подготовили насыщенную программу Цветочной вечеринки! Что будет: - маркет авторской керамики, цианотипии и нишевой парфюмерии - мастер-классы по венкам из цветов - весь вечер — спешл-коктейли от Найс, фотозона от Эстетик флауэрс (Estetic Flowers) и приятные цветочные подарки - и, конечно, музыка 16:00–22:00 — маркет, участники: пуситин, Рык Брык!, Таня Моа, Aнтара. 21:00 — живые выступления: Салюд альхена (alxena) Римма Фогель 00:00 — диджей выступление от Aнастасии Koчи, финальный танцевальный аккорд вечера Билеты — 700 руб. (с репостом 500 руб.) В стоимость билетов входит участие в мастер-классах. Часть средств будет переведена в фонд Нижегородского женского кризисного центра. Ссылка на пост для репоста: https://t.me/itisthenice/902?single
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