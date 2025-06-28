Команда любимого подкаста снова едет в столицу закатов. Говорят, подземные ходы Кремля скрывают немало тайн, но ребятам есть что рассказать и без них. Одно гарантировано точно — будет жутко, весело и максимально уютно. Это будет чилловый вечер, крепко нафаршированный неожиданными историями и криминальными загадками. Без памятных фото и стильного мерча мы тебя тоже не оставят. Чтобы попасть на открытую запись, нужно зарегистрироваться и купить билет. Совет: не тяни с покупкой, количество билетов ограничено.