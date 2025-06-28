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Тру-крайм на Волге: открытая запись «Дневников Лоры Палны»
Большая Покровская улица, 18
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 3500₽
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Команда любимого подкаста снова едет в столицу закатов. Говорят, подземные ходы Кремля скрывают немало тайн, но ребятам есть что рассказать и без них. Одно гарантировано точно — будет жутко, весело и максимально уютно. Это будет чилловый вечер, крепко нафаршированный неожиданными историями и криминальными загадками. Без памятных фото и стильного мерча мы тебя тоже не оставят. Чтобы попасть на открытую запись, нужно зарегистрироваться и купить билет. Совет: не тяни с покупкой, количество билетов ограничено.
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