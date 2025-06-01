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Триумф и крах Османской империи
Малая Ямская улица, 78А
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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Про событие
Что общего у Османского янычара и твоего бывшего? Вечно злой, всё рушит и в конце сам же всё потерял. 1 июня в Коте — вечер крови, ковров и великой османской драмы. Кирилл Буренок aka Домнин (подкаст Hobby Talks) расскажет, как жила и как с грохотом провалилась одна из величайших Пороховых империй Востока. — Почему султаны убивали собственных братьев? — Что пошло не так у армии, которая брала Константинополь? — Как жила империя без банков, но с гаремом? Будешь говорить про интриги, дворцы, резню и кухни с сотнями специй.
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