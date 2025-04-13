Психологическая игра, в которой ты узнаешь себя. Сможешь снять напряжение, научиться выражать свои эмоции без обесценивания и советов. Что это : Формат «трио» как инструмент поддержки — Работа в мини-группах по 3 человека для безопасной отработки стрессовых сценариев. — Взаимное консультирование: ты выступаешь и в роли «клиента», и в роли «наблюдателя», и в роли «слушателя». Маски как щит и ключ к раскрепощению — Карнавальные маски и отсутствие имён создают анонимность, снижая страх осуждения. — Возможность экспериментировать с реакциями, не боясь «потерять лицо». Теория + практика от психологов — Базовые техники управления стрессом: вербализация, переход в детство — Разбор триггеров: как распознать «лица» стресса (тревога, апатия, агрессия) и работать с ними. Сценарии из реальной жизни — Ролевые игры на основе типичных стрессовых ситуаций (конфликты, дедлайны, публичные выступления). — Анализ реакций и поиск альтернативных стратегий поведения. Программа тренинга: Блок 1. «Три лица стресса» — теория о физиологии и психологии стресса, полезные инсайды. Блок 2. «Играем роль, меняем сценарий» — ролевые практики в тройках с обратной связью. Блок 3. «After party отдыхаем, общаемся, сохраняем ресурс» — рефлексия, свободное общение. Дресс-код: маски (чем интереснее, тем лучше) Ведущий тренинга: Васильев Илья. Член ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов России. Бизнес - психолог.