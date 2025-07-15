Мастер-класс будет полезен абсолютно всем, даже тем, чья жизнь не связана с публичными выступлениями. На тренинге: - разбереёшь, как применять знания в повседневной жизни. - узнаешь приемы профессиональных ораторов - научишься невербально влиять на людей - сможешь заинтересовывать людей с первых минут контакта - сможешь доносить свои мысли четко и ясно, узнаешь как говорить так, чтобы твои аргументы звучали убедительнее.