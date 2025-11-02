Особенности игры: • глубокая проработка запросов • универсальность (работает с любыми сферами жизни — от отношений и карьеры до самопознания и духовного роста) • каждый ход — шаг к осознанию своих истинных целей и скрытых ресурсов Игра помогает: • раскрыть свою истинную суть • принять ответственность за свою жизнь • осознать скрытые барьеры на пути к целям • выявить ограничивающие убеждения, подавленные желания и забытые мечты, то, что мешает двигаться вперёд • разрушить старые шаблоны мышления и обрести ясность в сложных жизненных моментах • разреши себе чувствовать, выбирать и быть свободным Ведущая - Юлия Ванкова, сертифицированный игропрактик, МАК-консультант, организатор мастер-классов по нейрографике