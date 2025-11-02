ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Трансформационная игра «Лила»

Ангелы Востока, Октябрьская улица, 30

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+

Про событие

Особенности игры: • глубокая проработка запросов • универсальность (работает с любыми сферами жизни — от отношений и карьеры до самопознания и духовного роста) • каждый ход — шаг к осознанию своих истинных целей и скрытых ресурсов Игра помогает: • раскрыть свою истинную суть • принять ответственность за свою жизнь • осознать скрытые барьеры на пути к целям • выявить ограничивающие убеждения, подавленные желания и забытые мечты, то, что мешает двигаться вперёд • разрушить старые шаблоны мышления и обрести ясность в сложных жизненных моментах • разреши себе чувствовать, выбирать и быть свободным Ведущая - Юлия Ванкова, сертифицированный игропрактик, МАК-консультант, организатор мастер-классов по нейрографике

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Яёи Кусама. Точка
Яёи Кусама. Точка

1000₽

Принцесса Диана. Королева сердец
Принцесса Диана. Королева сердец

600₽

Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»
Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста