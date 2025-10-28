Игра с элементами НЛП — это возможность выйти за пределы привычных шаблонов мышления, найти свои внутренние ключи к счастью и гармонии, а также сделать важные шаги на пути к себе. Она помогает начать свой путь к освобождению от ограничений и раскрытию своего потенциала. Участники будут взаимодействовать с собой, находить ответы на важные вопросы и открывать новые грани своей личности. Ты сможешь: - выявить ограничивающие убеждения, которые тормозят твоё развитие, и переформулировать их в ресурсные - получить необходимые ресурсы, чтобы закрепить новые убеждения - выработать шаги и цели, которые помогут интегрировать новые убеждения в жизнь - познать свои истинные желания и цели - обрести навыки экологичной работы с внутренними блоками Ведущая - Олеся Андреева (НЛП-практик, игропрактик).