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Трансформационная игра «Ключи к себе: Лабиринт убеждений»

Ангелы Востока, Октябрьская улица, 30

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Игра с элементами НЛП — это возможность выйти за пределы привычных шаблонов мышления, найти свои внутренние ключи к счастью и гармонии, а также сделать важные шаги на пути к себе. Она помогает начать свой путь к освобождению от ограничений и раскрытию своего потенциала. Участники будут взаимодействовать с собой, находить ответы на важные вопросы и открывать новые грани своей личности. Ты сможешь: - выявить ограничивающие убеждения, которые тормозят твоё развитие, и переформулировать их в ресурсные - получить необходимые ресурсы, чтобы закрепить новые убеждения - выработать шаги и цели, которые помогут интегрировать новые убеждения в жизнь - познать свои истинные желания и цели - обрести навыки экологичной работы с внутренними блоками Ведущая - Олеся Андреева (НЛП-практик, игропрактик).

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