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  1. Нижний Новгород
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Трансформации в движении

Центр Культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Выставка нижегородского художника Оксаны Шилиной репрезентует расширенное представление о физической активности как пути духовного роста и преображения. Каждая работа, представленная в экспозиции, представляет внутреннюю динамику изменений, где тени и свет становятся неотъемлемыми спутниками в процессе самопознания. Это пространство, в котором спортивные достижения и личные усилия переплетаются, рождая особенные состояния. Работая над образами внутренних трансформаций в движении, автор транслирует идею о том, как физическая активность помогает каждому открыть собственное предназначение. Используя определённые цветовые решения, художник визуализирует свои внутренние состояния, тем самым устанавливая диалог со зрителем. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00

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