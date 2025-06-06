Трансформации в движении
Центр Культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7
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Выставки
Про событие
Выставка нижегородского художника Оксаны Шилиной репрезентует расширенное представление о физической активности как пути духовного роста и преображения. Каждая работа, представленная в экспозиции, представляет внутреннюю динамику изменений, где тени и свет становятся неотъемлемыми спутниками в процессе самопознания. Это пространство, в котором спортивные достижения и личные усилия переплетаются, рождая особенные состояния. Работая над образами внутренних трансформаций в движении, автор транслирует идею о том, как физическая активность помогает каждому открыть собственное предназначение. Используя определённые цветовые решения, художник визуализирует свои внутренние состояния, тем самым устанавливая диалог со зрителем. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00
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