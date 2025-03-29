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Тимбилдинг
Кожевенная улица, 1А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Деловые танцы под ключ! Бесплатно, без регистрации. Line-up: - Isnomad - Директор Всего - B-Trix Дресс-код «Офис» строго-обязателен, что бы не быть уволенным и пройти FC. Open 19:00 | Start line-up 21:00
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