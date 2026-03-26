Вкус — бесконечное поле для идей, экспериментов и наблюдений. В этот вечер здесь соединят две важные грани гастрономического гедонизма — вино и коктейли. Виноделие — искусство создания цельного, выверенного продукта. Коктейль - диалог ингредиентов, где каждый штрих завершает вкусовую картину. Шесть подач — вина и коктейли. Разные формы, общий язык вкуса. Живой диалог двух подходов, который раскрывает гастрономический опыт объемнее. Записаться на встречу можно по номеру телефона.