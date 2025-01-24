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  1. Нижний Новгород
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Своя игра: рок-версия

Коммуналка, Большая Покровская улица, 28

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Первый сбор рок-меломанов в 2025 году. Тебя ждет новая сотня вопросов о роке во всех его проявлениях: от русской классики до зарубежных новинок, от панка до баллад. Самые разные исполнители, загаданные через песни, мелодии, фотографии, обложки, клипы, тексты и мн.другое. Все это в адреналиновом формате Своей игры. Своя игра - это уникальная драйвовая разновидность квизов, созданная на основе культовой тв-программы, где азарт будет бороться с твоей эрудицией. Регистрация на игру: https://vk.com/topic-191676988_53201797 Для игры принимаются команды от 2 до 10 человек. Стоимость участия - 500 рублей с человека

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