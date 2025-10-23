Новый сезон панк-игр. Тебя ждет, как и классика старых игр, так и куча новых тем и групп от новых авторов. Только англоязычное. Игра от Сережи Пинчука. Принимаются команды от 2 до 8 человек. Регистрация на игру в комментариях в вк.