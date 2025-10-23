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Своя игра: панк-версия
Почтовый съезд, 3
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Новый сезон панк-игр. Тебя ждет, как и классика старых игр, так и куча новых тем и групп от новых авторов. Только англоязычное. Игра от Сережи Пинчука. Принимаются команды от 2 до 8 человек. Регистрация на игру в комментариях в вк.
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