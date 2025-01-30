Своя игра: кино-версия
Русский Паб, улица Пискунова, 21/2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Игры
Про событие
Первая кино-игра года. Приглашаются все кино-эксперты разгадать новые 100+ вопросов о фильмах от классики до новинок по постерам, диалогам, актерам, трейлерам, саундтрекам, фактам и многому другому в адреналиновом формате Своей игры. Своя игра - это уникальная драйвовая разновидность квизов, созданная на основе культовой тв-программы, где азарт будет бороться с твоей эрудицией. Регистрация на игру: https://vk.com/topic-191676988_53214792 Для игры принимаются команды от 2 до 10 человек. Стоимость участия - 500 рублей с человека.
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