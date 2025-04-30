Изготовишь арома-свечу и подстаканник из смолы. Мастер-классы подойдут как для начинающих, так и для опытных художников и кулинаров. Организаторы обеспечат все необходимые материалы и инструменты для создания шедевров, а также подробную инструкцию и помощь специалистов. Весь процесс сопровождается работой профессионалов, которые помогут любому, даже самому далекому от творчества клиенту.