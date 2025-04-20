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  1. Нижний Новгород
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Сушка

Эмиграция
Почтовый съезд, 3

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Однодневная выставка фотографий участников Дрейфа по Канавино. На Сушке любой посетитель сможет выбрать понравившийся снимок и проголосовать за него. Таким голосованием организаторы выберут работу, набравшую больше всего голосов и вручат автору фотографии подарок от Фотокружка. Тайминг мероприятия: Открытие — 17:00 Итоги и награждение — 18:00 Вход свободный.

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