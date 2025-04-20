Однодневная выставка фотографий участников Дрейфа по Канавино. На Сушке любой посетитель сможет выбрать понравившийся снимок и проголосовать за него. Таким голосованием организаторы выберут работу, набравшую больше всего голосов и вручат автору фотографии подарок от Фотокружка. Тайминг мероприятия: Открытие — 17:00 Итоги и награждение — 18:00 Вход свободный.