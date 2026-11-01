Тебя приглашают скрасить уходящую осень просмотром первой части всем известной «Сумеречной саги». Идеальный план на холодный вечер, когда за окном такая же серая и пасмурная пора. Двери откроют в 19:00, начало показа — в 20:00. Вход бесплатный.