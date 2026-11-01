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  1. Нижний Новгород
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Сумерки (2008)

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Тебя приглашают скрасить уходящую осень просмотром первой части всем известной «Сумеречной саги». Идеальный план на холодный вечер, когда за окном такая же серая и пасмурная пора. Двери откроют в 19:00, начало показа — в 20:00. Вход бесплатный.

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