Сумерки (2008)
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Тебя приглашают скрасить уходящую осень просмотром первой части всем известной «Сумеречной саги». Идеальный план на холодный вечер, когда за окном такая же серая и пасмурная пора. Двери откроют в 19:00, начало показа — в 20:00. Вход бесплатный.
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