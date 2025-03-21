Studio 54
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В Таго Маго открывается портал в 80-ые - легендарную Студию 54! Доставай блёстки, перья и свои лучшие наряды, ведь этой ночью танцпол прогремит в ритме диско, а зал охватят яркие огни диско-шара! Dj's: 5I55Y, Virtual Machine, Tchezkiy Дресс-код: disco vibes 80's Вход: нарядными, либо с репостом (https://vk.com/wall-182836256_657) - 200р Без выполнения условий - 300р Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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