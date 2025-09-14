В это воскресенье будет необычный формат выступления: общение с залом. Комики будут шутить на темы, которые предложит зритель. Темой может быть любое словосочетание или даже целая история. В общем, то, что ты посчитаешь нужным. Приходи расслабиться и провести ламповый вечер в уютном баре.