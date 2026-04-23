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Стендап-экскурсия

Доходный дом Фролова, ул. Большая Покровская, 39а

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Стендап

Про событие

Стендап-экскурсии — это новый формат, стремительно набирающий обороты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани! Ну и Нижний Новгород не хочет отставать от современных трендов! Стендап — это смешно! Экскурсия — это познавательно! Но что, если совместить два этих прекрасных вида досуга? Правильно! Будет смешно и познавательно. Стендап-экскурсия — это отличный вариант времяпровождения как одному, так и в компании друзей. Стендап-экскурсия — это возможность взглянуть на историю города немного с другой стороны! Данная экскурсия подойдёт не только гостям нашего города, но и самим нижегородцам! Как проникнуть в самый красивый банк России? Кого замуровали в бетонном коллекторе? Почему на некоторые усадьбы стесняются вешать именные таблички? Всё это и много другое вы узнаете на стендап-экскурсии по Нижнему Новгороду! Встреча группы по адресу Большая Покровская, 39а на скамейке. Маршрут проходит по улицам Грузинская, Покровская, Октябрьская, Почаинская, Рождественская.

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