Сразу после Нового года пространство клуба наполнят легендарные мотивы евроденса, диско и прочего звучания девяностых, работающиe, как машина времени. Тот самый повод выгулять яркие цветные колготки, понтовые спортивные костюмы, джинсы клеш, малиновые пиджаки и стразы. А первых пяти человек, одетых по тематике, ждёт welcome drink на баре. Играть будут: Sasha_Veegaas Roma 13th Gizmo Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.