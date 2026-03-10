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Станция метро Горьковская

Терраса Нижний, Борский мост с7

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от 4500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Одна из главных вечеринок лета на новой локации — Терраса. Зелёный парк на берегу Волги, укрытый бархатным ковром травы и кронами деревьев. На том клочке земли июньские потемки разрежет свет маяка, став ориентиром для крохотных судов и габаритных лодок. Кроме традиционного разделения на вечер и ночь тебя ждёт новый аттракцион — водная и сухопутная логистика. Водной прогулка: прямой рейс от Речного Вокзала до Станции метро Горьковская. Сухопутная доставка разнообразна: шатлы от Чкаловской лестницы, внутренние рейсы от Борского моста, такси, каршеринг, паркинг для авто-любителей. И конечно же — ноги. Двери откроются в 18:00. Первые посетители встретят закат. Подоспевшие позже услышат делегацию со стадиона. И уже в полной темноте разольётся долгожданный перезвон. Нет сил ждать. За пультом: Fulljoy It alone Dominique Mara Call me Ilya Gorilla Zippo Camznaew Станция метро Горьковская + Гости + Супер гость Мероприятие для совершеннолетних.

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