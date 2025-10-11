Шоу, в котором комики обсуждают прочитанные произведения, делятся впечатлениями и пытаются разобраться в их сути. Это шоу для книголюбов и всех, кто любит непринуждённо и с юмором обсудить прочитанное. В этом выпуске герои прочли роман Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах», широко известный как «Бегущий по лезвию бритвы» Спойлер: всё сложно, но смешно.