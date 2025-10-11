Они прочли книгу
Рождественская улица, 10
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, в котором комики обсуждают прочитанные произведения, делятся впечатлениями и пытаются разобраться в их сути. Это шоу для книголюбов и всех, кто любит непринуждённо и с юмором обсудить прочитанное. В этом выпуске герои прочли роман Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах», широко известный как «Бегущий по лезвию бритвы» Спойлер: всё сложно, но смешно.
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