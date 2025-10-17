Возраст 18+
Стендап
Про событие
StandUp Города — это то, что ты никогда не увидишь в Нижнем Новгороде, кроме как здесь. Сольные и командные выступления лучших комиков из разных уголков страны. Уникальная возможность посмотреть разный стиль выступлений разных мегаполисов, не покидая Нижний.
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