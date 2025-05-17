Комики спорят на интересующие зрителей темы. Один — за, другой — против. Зрители определяют тему спора и победителя. Вечер, где юмор встречается с остроумием. Энергия и драйв. Искромётные шутки и неожиданные повороты. Актуальные темы. Дебаты охватывают всё: от повседневных ситуаций до горячих социальных вопросов. Здесь каждый найдёт что-то близкое. Участники-ветераны комедийной сцены. Комики, которые знают, как рассмешить публику. Интерактив! Ты — часть шоу. Поддерживай любимых участников, задавай вопросы и даже вливай свои идеи в дебаты.