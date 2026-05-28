Особенный вечер живой поэзии, живописи, музыки и танца. Ты увидишь ритмичность жизни через уникальное соединение искусства, объединение разного в целое через метафору суточного и годового цикла — разные по настроению и энергетике утро, день, вечер, ночь, и одновременно с этим весна, лето, осень, зима. Ты услышишь стихи Ольги Кругловой в авторском исполнении и увидишь рождение картины в течение представления, услышите завораживающую этно-фолк музыку коллектива «Аура Звук» и увидишь балет от юных танцовщиц студии «Небесные ласточки».