Спираль времени
Рождественская улица, 10
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от 1500₽ до 2500₽
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Про событие
Особенный вечер живой поэзии, живописи, музыки и танца. Ты увидишь ритмичность жизни через уникальное соединение искусства, объединение разного в целое через метафору суточного и годового цикла — разные по настроению и энергетике утро, день, вечер, ночь, и одновременно с этим весна, лето, осень, зима. Ты услышишь стихи Ольги Кругловой в авторском исполнении и увидишь рождение картины в течение представления, услышите завораживающую этно-фолк музыку коллектива «Аура Звук» и увидишь балет от юных танцовщиц студии «Небесные ласточки».
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