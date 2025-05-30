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  1. Нижний Новгород
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Создание гравюры: от истоков до наших дней

Центральная районная библиотека им. 1 Мая, Юбилейный бульвар, 5

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Ты научишьсяь создавать гравюры своими руками. Узнаешь об основных этапах развития русского граверного дела от второй половины XVI века до наших дней. Ты создашь свою первую гравюру и заберёшь её с собой. Мероприятие будет проводиться в уютной атмосфере библиотечного творческого пространства, где каждый сможет насладиться процессом создания гравюры и получить массу положительных эмоций.

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