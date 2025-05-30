Ты научишьсяь создавать гравюры своими руками. Узнаешь об основных этапах развития русского граверного дела от второй половины XVI века до наших дней. Ты создашь свою первую гравюру и заберёшь её с собой. Мероприятие будет проводиться в уютной атмосфере библиотечного творческого пространства, где каждый сможет насладиться процессом создания гравюры и получить массу положительных эмоций.