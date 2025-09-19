Дискуссия в KuranoVa GallEry, посвященная самым спорным и непонятным аспектам современного искусства. Художники, коллекционеры, кураторы и зрители соберутся вместе, чтобы разобраться: где проходит грань между бессмыслицей и гениальностью? В рамках дискуссии участники попытаются найти ответы, опираясь на опыт и знания экспертов: Константин Белоусов — нижегородский художник, создающий работы в стиле «Российский экзистенциализм». Преподаватель изобразительного искусства, член Союз русских художников. Екатерина Нестерец — нижегородский художник, творчество которой имеет уникальный визуальный язык, сочетающий в себе локальные направления современного искусства, академический рисунок, графику. Алекс Леон Мазанов — нижегородскаий художник-монументалист, живописец, скульптор, рассуждающий в своей практике о круговороте жизни. Майя Шмелева — междисциплинарный художник, куратор выставочных проектов, мастер художественного стекла, участница выставок в России и за рубежом. Андрей Макшанов — бакалавр истории искусств. Собиратель отечественной живописи и графики. Основатель «Фонда развития искусства», поддерживающего молодых региональных художников. Мария Солдатова — постоянный гость галереи, мастер маникюра с образованием психолога, любитель наблюдать и создавать красоту. Модератором дискуссии выступит Валентина Куранова — основатель ГСИ KuranoVa GallEry, арт-критик, специалист в области культуры и искусства, автор и куратор выставочных проектов. Уровень подготовки неважен.