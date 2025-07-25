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Сольный StandUp концерт Ивана Шумейко «Сеанс»

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Из концертной площадки — прямиком в кабинет психотерапевта вместе со стендап-комиком Иваном Шумейко. «Сеанс» — это не совсем обычный сольный стендап-концерт, где собраны все лучшие шутки от комика. Это история о том, как человек, который по жизни помогает людям с их психологическими проблемами, не может помочь самому себе. Ты окажешься на настоящем приёме у психотерапевта в новой для себя роли.

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