Из концертной площадки — прямиком в кабинет психотерапевта вместе со стендап-комиком Иваном Шумейко. «Сеанс» — это не совсем обычный сольный стендап-концерт, где собраны все лучшие шутки от комика. Это история о том, как человек, который по жизни помогает людям с их психологическими проблемами, не может помочь самому себе. Ты окажешься на настоящем приёме у психотерапевта в новой для себя роли.