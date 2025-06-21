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Про событие
Это будет больше, чем хаус-ритмы — это разговор с собой, резонанс с биением твоего сердца. Line-up: — Isnomad — Dj Blagodar DJ Blagodar (Виктор Загвоздин) — диджей и организатор концертов и культурно-массовых мероприятий, готовит специальный tantra-mix в день летнего солнцестояния. Бронь/Инфо: https://t.me/artemnice и https://t.me/mskataaay Open: 19:00 | Line-up: 22:00 FС | 18+
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