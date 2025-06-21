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  1. Нижний Новгород
  2. События

Солнцестояние

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Это будет больше, чем хаус-ритмы — это разговор с собой, резонанс с биением твоего сердца. Line-up: — Isnomad — Dj Blagodar DJ Blagodar (Виктор Загвоздин) — диджей и организатор концертов и культурно-массовых мероприятий, готовит специальный tantra-mix в день летнего солнцестояния. Бронь/Инфо: https://t.me/artemnice и https://t.me/mskataaay Open: 19:00 | Line-up: 22:00 FС | 18+

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