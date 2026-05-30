Slipknot & Korn трибьют
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 1400₽ до 2100₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Два московских трибьют проекта по самым великим группам своего жанра Get This и Cornfield готовы порадовать Нижний Новгород совместкой из бесcмертных хитов Slipknot и Korn.
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