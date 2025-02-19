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  1. Нижний Новгород
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Слепая дегустация чая

Варварская улица, 14

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Игры

Про событие

На встрече будем ведущий заварит образцы разных видов, разного уровня сложности, глубины и содержательности. Попытаешься определить сорт чая, не имея никакой информации о нём, а используя только органы чувств и коллективный опыт. В конце вечера будет проходить викторина, где нужно будет отметить сорта, которые были на дегустации. Те, кто угадают все сорта чая получат приятный подарок. Ведущий: Юрий Федосов Приходи прокачивать рецепторы и навыки понимания продукта. Запись по номеру телефона +7(999)394-96-66

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