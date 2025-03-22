ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Скафандр и бабочка

Совнаркомовская улица, 42, вход со двора

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильм о мужестве и несгибаемой силе духа, способных преодолеть любые трудности. Все планы и надежды Жана-Доминика Боби уничтожил тяжелый инсульт, превративший здорового, преуспевающего мужчину в полного паралитика, запертого в застывшем теле и неспособного не только двигаться, но и дышать самостоятельно. Однако в скафандре немощного тела по-прежнему жива трепещущая, чувствующая бабочка души, желающей поведать свою историю. Оплата на на входе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды
«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды

420₽

Кинопоказ: «Ещё по одной»
Кинопоказ: «Ещё по одной»

Бесплатно

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Боуи: последний акт
Боуи: последний акт
до

350₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста