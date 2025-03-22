Скафандр и бабочка
Совнаркомовская улица, 42, вход со двора
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Фильм о мужестве и несгибаемой силе духа, способных преодолеть любые трудности. Все планы и надежды Жана-Доминика Боби уничтожил тяжелый инсульт, превративший здорового, преуспевающего мужчину в полного паралитика, запертого в застывшем теле и неспособного не только двигаться, но и дышать самостоятельно. Однако в скафандре немощного тела по-прежнему жива трепещущая, чувствующая бабочка души, желающей поведать свою историю. Оплата на на входе.
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