Фильм о мужестве и несгибаемой силе духа, способных преодолеть любые трудности. Все планы и надежды Жана-Доминика Боби уничтожил тяжелый инсульт, превративший здорового, преуспевающего мужчину в полного паралитика, запертого в застывшем теле и неспособного не только двигаться, но и дышать самостоятельно. Однако в скафандре немощного тела по-прежнему жива трепещущая, чувствующая бабочка души, желающей поведать свою историю. Оплата на на входе.