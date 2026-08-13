Возраст 18+
Концерты
Про событие
Самое время приползти на гигос, где тебя зашансонят кировчане сирены. Помогут местные: Морские гады (эмо-панк/альт-рок) круиз контроль (мидвест-эмо) Стоимость: С репостом 400/без репоста 600 Пост: https://vk.ru/event224511476?w=wall-224511476_58 Дверь в 19:00, старт в 20:00
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи