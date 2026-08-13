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  1. Нижний Новгород
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Сирены

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Самое время приползти на гигос, где тебя зашансонят кировчане сирены. Помогут местные: Морские гады (эмо-панк/альт-рок) круиз контроль (мидвест-эмо) Стоимость: С репостом 400/без репоста 600 Пост: https://vk.ru/event224511476?w=wall-224511476_58 Дверь в 19:00, старт в 20:00

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