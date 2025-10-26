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Шоу-лекция «Что стоит за сверхспособностями?»
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Про событие
Предвидеть будущее, обладать феноменальной силой или чувствовать энергетику людей. Каждый хотел бы обладать той или иной сверхспособностью, а некоторые даже находили задатки у себя. Выглядит невероятно… Но все же объяснимо, и правильный ответ подскажет наука. О конкретных случаях невозможного и их научном обосновании расскажет Николай Фомушин — иллюзионист, телеведущий, член экспертного совета Премии им. Гарри Гудини. Так же в рамках шоу-лекции будут показаны трюки, которые в то или иное время выдавались за феноменальные способности. Билеты: 1000 руб., в день мероприятия — 1500 руб. (если останутся).
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