Фестиваль добрососедства! Будешь смотреть спектакль, участвовать в мастер-классах, пить ароматный чай с ватрушками по рецепту самой Елены Боннэр. Программа: — 11:00 — Открытие фестиваля — 11:05-12:30 — Игры на лужайке, мастер-класс — 12:30-14:30 — Тихие активности: мастер-классы «Скетчи тушью», «Ботанические барельефы» и макраме. Цветочный и детский своп. — 14:30-15:00 — Чай у самовара с ватрушками по рецепту Елены Боннэр — 15:10-16:00 —Спектакль-клоунада «Хранители Желаний» Фестиваль добрососедства ежегодный, проводит Музей А. Д. Сахарова. В этом году событие впервые пройдёт сразу на двух площадках, исторически связанных друг с другом: — Во дворе около музея-квартиры Андрея Сахарова на пр. Гагарина — В квартале церкви Трёх Святителей. Когда академик находился в горьковской ссылке, он бывал в гостях в квартале на улице Короленко — у Юрия Хайновского. Однажды, даже прочитал там настоящую лекцию о чёрных дырах (запись лекции хранится в фондовой коллекции музея). А совсем рядом с Садом мечтателей, на Короленко, 22б, можно увидеть работу команды «Той», на которой изображены формулы, ранее написанные Андреем Сахаровым. Сохранившиеся черновики также есть в фондовой коллекции музея.