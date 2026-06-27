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шах.мат.ты

Драфт, проспект Гагарина, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Эту субботу проведёшь за шахматной игрой в баре Драфт. Хорошенько разминай пальцы, чтобы делать ими бриллиантовые ходы. После партии займёшься себя беседой с друзьями и отдыхом. Уровень игры — любой. 5 туров / 5+3 Вход свободный. Пиши «драфт +» под постом в тг для регистрации.

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