Эту субботу проведёшь за шахматной игрой в баре Драфт. Хорошенько разминай пальцы, чтобы делать ими бриллиантовые ходы. После партии займёшься себя беседой с друзьями и отдыхом. Уровень игры — любой. 5 туров / 5+3 Вход свободный. Пиши «драфт +» под постом в тг для регистрации.