Вечер поэзии. Выходи. Читай. Восхищай. Глава V Страница первая: Барная стойка, где наливают чистый спирт и никогда не поверят, что Достоевски Андеграунд умер. Формат: 1 автор — 6 минут Вход для зрителей — 250р Регистрация для участников бесплатная — по ссылке.