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Scaena 101

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Вечер поэзии. Выходи. Читай. Восхищай. Глава V Страница первая: Барная стойка, где наливают чистый спирт и никогда не поверят, что Достоевски Андеграунд умер. Формат: 1 автор — 6 минут Вход для зрителей — 250р Регистрация для участников бесплатная — по ссылке.

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