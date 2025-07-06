Возраст 18+
Выставки
Необычное
Про событие
Вечер поэзии. Выходи. Читай. Восхищай. Глава V Страница первая: Барная стойка, где наливают чистый спирт и никогда не поверят, что Достоевски Андеграунд умер. Формат: 1 автор — 6 минут Вход для зрителей — 250р Регистрация для участников бесплатная — по ссылке.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи