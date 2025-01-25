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Saw. Your choice

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Люди верят, что сами выбирают свой путь. У них есть взгляды, привычки, мысли, чувства. Но как они поведут себя, когда узнают, что «свобода выбора» — мираж в чьей-то ловушке? Одни не поверят и продолжат жить в иллюзии контроля. Другие — примут решение избавиться от внешнего влияния, пусть это и стоит отказа от части себя. На чьей стороне окажешься ты? 25 января каждый сможет сделать выбор. Шестеро избранных поведут тебя сквозь мрачные коридоры Dark Techno и лабиринты PsyTech, чтобы открыть путь к истинной свободе. Идти за ними, набравшись духу или остаться в мрачной, но привычной лабораторной камере — выбор, который каждый делает сам. У тебя будет 7 часов, чтобы принять решение. FC/DC Выбирай одежду, по которой тебя легко опознать.

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