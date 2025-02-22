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  1. Нижний Новгород
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Saturday Night Fever

Найс
Кожевенная улица, 1А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Line-up: - TOPCHY - DJ DAN (MOSCOW) - KARDASHIN - PIROGOV DJ DAN (Андрей Котов) - DJ, музыкант, MC, радиошоу, промоутер, вокалист, поэт, клаббер. Андрей активно издаёт свои треки на иностранных лейблах. Преподаeт мастерство диджеинга в «Scratch dj school»(Москва). Участвует в многочисленных крупномасштабных мероприятиях, а также занимается организации собственных вечеринок серии «Big Rewind», переносящих публику в атмосферу первых рейвов. Один из создателей проект «Мальчишник» (1990 год). Позже к проекту присоединяются Дельфин и Мутабор. На концертах Андрей выступает не только как солист, но и как ди-джей, демонстрируя искусство скретчинга и миксинга. Этой ночью можно услышать самые яркие композиции, созданные за последние 12-13 лет. Стили: Breaks, Drum & Bass, House, Techno FC 18+

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