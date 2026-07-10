Летний концерт, где слушателей ждёт погружение в мир мрачной эстетики, мифов и эпических симфонических полотен. Музыка Sanctorium давно полюбилась ценителям атмосферного металла благодаря контрасту чистых женского и мужского вокалов с мощным мужским экстрим-вокалом и сочетанию тяжёлых гитарных риффов с изысканными клавишными партиями. Вдохновение музыканты находят в мифологии, мистике, философии и истории древних цивилизаций, превращая каждую композицию в отдельную англоязычную историю-картину. В этот вечер прозвучат лучшие композиции группы, наполненные тёмной романтикой, энергетикой и атмосферой настоящего симфоник-метал с добавлением фолк-элементов.