Sanctorium
Почаинская улица, 17С
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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Летний концерт, где слушателей ждёт погружение в мир мрачной эстетики, мифов и эпических симфонических полотен. Музыка Sanctorium давно полюбилась ценителям атмосферного металла благодаря контрасту чистых женского и мужского вокалов с мощным мужским экстрим-вокалом и сочетанию тяжёлых гитарных риффов с изысканными клавишными партиями. Вдохновение музыканты находят в мифологии, мистике, философии и истории древних цивилизаций, превращая каждую композицию в отдельную англоязычную историю-картину. В этот вечер прозвучат лучшие композиции группы, наполненные тёмной романтикой, энергетикой и атмосферой настоящего симфоник-метал с добавлением фолк-элементов.
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