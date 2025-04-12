Многие видя фото священных останков древних цивилизаций ощущали зов таинственной энергетики этих мест. Перу это территория на которой проживают потомки древних Инков и ты сможешь проникнуться частичкой этой античной истории, и энергетики слушая авангардный нойз, который привёз перуанец Крис со своей родины.